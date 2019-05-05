Пострадавших при пожаре в самолёте "Аэрофлота" везут в НИИ Склифосовского

На данный момент известно о 13 погибших и шести пострадавших, судьба части пассажиров до сих пор не известна.

Двух пострадавших при возгорании самолёта "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево в тяжёлом состоянии везут в НИИ Склифосовского. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево. Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжёлом состоянии перевозим в Склиф, — написал градоначальник в "Твиттере".

Пожар произошёл на борту лайнера SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск. Он вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево, но загорелся при аварийной посадке. Всего на борту воздушного судна во время пожара находилось 78 человек. После приземления в Шереметьево напуганных пассажиров из горящего лайнера спасали две хрупкие девушки и один мужчина.

На данный момент известно о 13 погибших и шести пострадавших, судьба части пассажиров до сих пор не известна. На месте ЧП работают экстренные службы.