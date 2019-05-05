К сгоревшему лайнеру подъехало около 20 машин скорой помощи — видео

Ранее сообщалось, что до сих пор остаётся неизвестной судьба части пассажиров. Их число неизвестно.

На взлётную полосу к сгоревшему в столичном аэропорту Шереметьево самолёту "Аэрофлота" подъехала колонна из порядка 20 машин скорой помощи. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Пожар произошёл на борту лайнера SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск. Он вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево, но загорелся при аварийной посадке. На борту воздушного судна во время пожара находилось 78 человек. После приземления в Шереметьево напуганных пассажиров из горящего лайнера спасали две хрупкие девушки и один мужчина.

На данный момент известно о 13 погибших и шести пострадавших, судьба части пассажиров до сих пор не известна. Двух раненых в тяжёлом состоянии везут в НИИ Склифосовского.