Пассажир сгоревшего лайнера рассказал, что самолёт "прыгал как кузнечик"

Пассажиры лайнера "Аэрофлота", который сегодня загорелся во время экстренной посадки в Шереметьево, "чуть сознание от страха не теряли". Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил один из них.

— Мы взлетели, и в самолёт ударила молния. Борт развернулся, была жёсткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолёт прыгал по взлётке, как кузнечик, и загорелся уже на земле, — отметил мужчина.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево сразу после взлёта. Хвостовая часть лайнера сгорела, по последним данным, погибло 13 человек.

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