Путину доложили о ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево

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Путину доложили о ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево

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Фото: © instagram/e_m_68

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с самолётом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Президенту доложено об аварии самолёта в Шереметьево, доложено о первых цифрах по человеческим жертвам, — рассказал Песков.

Глава государства дал распоряжение о проведении тщательного расследования.

Напомним, сегодня около 18:00 только вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.

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