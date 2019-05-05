В аэропортах Москвы отменили и задержали более 100 рейсов

Ранее самолёт "Аэрофлота", летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и при приземлении загорелся.

В московских аэропортах в связи с аварией самолёта компании "Аэрофлот" в Шереметьево задержали и отменили более 100 рейсов.

Так, согласно информации "Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково задержали 12 рейсов и отменили шесть. В Домодедово задержано семь рейсов и 11 отменено. В Шереметьево задержали 69 рейсов и отменили один.

Напомним, сегодня около 18:00 самолёт Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево. При приземлении со второй попытки он загорелся. Следственный комитет РФ подтвердил информацию о гибели 13 человек, двое из которых были дети.