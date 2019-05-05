Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Шереметьево

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия, — передаёт слова соболезнования Песков.

Ранее президент дал распоряжение о проведении тщательного расследования инцидента в Шереметьево.