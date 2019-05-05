СК подтвердил гибель 13 человек при пожаре в лайнере "Аэрофлота"

Следственный комитет РФ подтвердил информацию о гибели при пожаре в Шереметьево тринадцати человек, двое из них — дети.

— На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что расследование уголовного дела передано Главному управлению по расследованию особо важных дел СК РФ.

Напомним, сегодня около 18:00 только вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся. Людям пришлось спасаться по надувным трапам.

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