Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям и близким погибших при катастрофе в Шереметьево.
— Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы SSJ100 в Шереметьево, — говорится в сообщении пресс-службы премьера.
Напомним, сегодня около 18:00 только вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся. По данным СК РФ, в результате ЧП погибло 13 человек, среди них — двое детей.
Лайф ведёт онлайн-трансляцию по этой ситуации.
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