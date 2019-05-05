Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

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Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

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Фото: © Instagram/prooren56

По данным СК РФ, число жертв пожара на борту лайнера достигло 13 человек. Среди них, по предварительной информации, двое детей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям и близким погибших при катастрофе в Шереметьево.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы SSJ100 в Шереметьево, — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Напомним, сегодня около 18:00 только вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся. По данным СК РФ, в результате ЧП погибло 13 человек, среди них — двое детей.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию по этой ситуации.

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