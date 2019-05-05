Назван размер компенсации родным погибших пассажиров "Аэрофлота"

353 лайнера авиакомпании попадают под страховую защиту, в том числе и Sukhoi Superjet.

Размер компенсации пострадавшим и родственникам погибших пассажиров на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 составит до 2,025 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.

Исходя из закона об обязательном страховании ответственности перевозчика компенсация в случае гибели пассажира составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью — до двух миллионов. Сумма распространяется и на экипаж, уточняет ВСС.

Ответственность "Аэрофлота" застрахована в компаниях "Альфастрахование" и "Согаз", они также обслуживали авиапарк. Как сообщали в компании, под страховую защиту попадают 353 самолёта, в числе которых и лайнеры Sukhoi Superjet.

Напомним, самолёт "Аэрофлота", вылетевший из Шереметьево в Мурманск, запросил экстренную посадку и загорелся при приземлении.

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