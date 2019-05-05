У лётчиков прежде не было серьёзных нареканий по сгоревшему сегодня борту

У пилотов, которые несколькими днями ранее выполняли рейс на сгоревшем сегодня лайнере Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", к борту не было серьёзных претензий. Об этом стало известно Лайфу.

В том числе не было вопросов по работе и состоянию двигателей. Лишь отсутствовал некий небольшой лючок, но это "вряд ли могло повлечь такие последствия".

Экипаж, выполнявший рейс, их коллеги назвали грамотным.

Ранее экипаж, который непосредственно находился на борту, подтвердил, что в самолёт ударила молния.

Напомним, самолёт "Аэрофлота", который должен был следовать из Москвы в Мурманск, менее чем через полчаса вернулся в аэропорт вылета. Очевидцы сняли, как он горит на взлётно-посадочной полосе. Лайф рассказывает о ЧП в онлайн-трансляции, на данный момент следователи подтвердили гибель 13 человек.