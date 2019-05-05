МАК создал комиссию для расследования аварии в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования аварии в аэропорту Шереметьево. Руководит группой эксперт Леонид Каширский.
— Комиссия сформирована, она выехала на место авиаинцидента, — передаёт ТАСС слова оперативного дежурного МАК.
Напомним, самолёт, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево сразу после взлёта. При приземлении он загорелся. Следственный комитет РФ подтвердил гибель 13 человек, двое из которых — дети.
Лайф ведёт онлайн-трансляцию по этой ситуации.
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