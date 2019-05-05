"Аэрофлот" пообещал привезти в Москву родственников пострадавших в Шереметьево

На борту самолёта было 78 человек. Из них 13 пассажиров, по предварительной информации, погибли.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезёт в Москву родственников пострадавших во время катастрофы в Шереметьево, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря "Аэрофлота" Максима Фетисова.

— Родственники пострадавших будут перевезены в Москву за счёт компании, — сообщил Фетисов в эфире телеканала "Россия 24".

По предварительной информации от СК РФ, в результате катастрофы SSJ-100 погибло 13 человек, среди них двое детей. Количество пострадавших уточняется.

Соболезнования семьям погибших в Шереметьево уже выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Трагедия в аэропорту Шереметьево произошла около 18:00. Только вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся. Людям пришлось спасаться по надувным трапам.

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