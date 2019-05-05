Сестра бортпроводника сгоревшего в Москве самолёта сообщила, что экипаж жив

Сестра бортпроводника самолёта Sukhoi Superjet 100 Максима Моисеева сообщила, что он жив, как и другие члены экипажа. Об этом информирует радиостанция "Говорит Москва" в своём телеграм-канале.

— Сестра сообщила, что он жив, ранен, но жив. Весь кабинный экипаж жив, — приводит радиостанция слова собеседника в аэропорту.

Ранее были опубликованы фотографии членов экипажа, спасавших людей из горящего лайнера в аэропорту Шереметьево. Некоторые СМИ сообщали, что один из бортпроводников погиб.

Напомним, самолёт "Аэрофлота", который должен был направиться из Москвы в Мурманск, почти сразу после взлёта вернулся в Шереметьево. При посадке у воздушного судна загорелись двигатели. Пламя охватило хвост. После приземления пассажиры буквально выпрыгивали из объятого пламенем лайнера. В результате трагедии погибло 13 человек, включая двоих детей.

Подробности — в текстовой трансляции Лайфа.