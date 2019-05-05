СКР допрашивает пострадавших, очевидцев и ответственных за сгоревший самолёт

Следователи начали допрашивать пострадавших, очевидцев, сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота", а также других лиц, которые отвечали за эксплуатацию воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

— Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна, — говорится в сообщении, появившемся в WhatsApp ведомства.

Трагедия в аэропорту Шереметьево произошла около 18:00. Только вылетевший лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся. Люди спасались по надувным трапам.

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