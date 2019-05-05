СМИ: У загоревшегося в Шереметьево самолёта отказала автоматика

Лайнер три раза ударился о полосу взлёта, обломки от его шасси попали в двигатель, в результате чего он загорелся.

При повторном заходе на посадку у самолёта Sukhoi Superjet произошёл отказ автоматики, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе аэропорта.

— Во время первой попытки захода на посадку у самолёта была слишком высокая скорость и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку, — рассказал источник агентства.

Лайнер ударился о взлётную полосу три раза, в результате чего сломал заднюю стойку шасси, обломки оказались в двигателе и он воспламенился. Вся задняя часть фюзеляжа сгорела.

Напомним, в 18:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево загорелся самолёт Sukhoi Superjet. Пассажиры лайнера уже дали первые комментарии.

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