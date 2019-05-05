Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта

В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота". На ролике видно, что на борту паника, а салон заволакивает едкий дым.

Напомним, сегодня вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он вспыхнул. Люди спасались по надувным трапам. В результате трагедии погибло 13 человек.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.