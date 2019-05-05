СМИ: СК возбудил дело по факту стрельбы уральского депутата из автомата

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы во дворе жилого дома из автомата, которую устроил депутат Госдумы от региона Дмитрий Ионин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, на которой человек, очень похожий на народного избранника Ионина, стоит возле открытого багажника автомобиля, а затем стреляет очередью в воздух. Позже выяснилось, что оружие было охолощено, то есть не предназначалось для стрельбы боевыми патронами.

Изначально депутат сказал, что это был не он, однако вскоре изменил ответ, подтвердив, что на видеозаписи действительно он, а также заявил, что готов понести ответственность за поступок. Решение открыть стрельбу Ионин назвал ошибкой.

Официального комментария представителей правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.