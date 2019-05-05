"Мстители" собрали более $2 млрд в рекордные сроки

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"Мстители" собрали более $2 млрд в рекордные сроки

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Фото: © Постер к фильму "Мстители: Финал"

По совокупному показателю новая кинолента о супергероях уступает лишь "Аватару" режиссёра Джеймса Кэмерона.

Фантастический фильм американской кинофраншизы Marvel собрал $2,189 млрд за рекордный срок, сообщается на сайте компании The Walt Disney.

"Мстители" стали пятым фильмом в истории, который собрал $2 млрд. Кроме того, картина преодолела отметку быстрее всех известных кассовых фильмов — всего за 11 дней.

Помимо "Мстителей" в пятёрку лидеров входят фильмы "Аватар" ($2,788 млрд), "Титаник" ($2,187 млрд), "Звёздные войны: Пробуждение силы" ($2,068 млрд) и "Мстители: Война бесконечности" ($2,048 млрд).

Таким образом, фильм уступает лишь "Аватару" Джеймса Кэмерона.

В мировой прокат картина вышла 24 апреля. Помимо общих кассовых сборов, фильм установил рекорд и в первый день проката в России.

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