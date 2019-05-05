"Мстители" собрали более $2 млрд в рекордные сроки

Фантастический фильм американской кинофраншизы Marvel собрал $2,189 млрд за рекордный срок, сообщается на сайте компании The Walt Disney.
"Мстители" стали пятым фильмом в истории, который собрал $2 млрд. Кроме того, картина преодолела отметку быстрее всех известных кассовых фильмов — всего за 11 дней.
Помимо "Мстителей" в пятёрку лидеров входят фильмы "Аватар" ($2,788 млрд), "Титаник" ($2,187 млрд), "Звёздные войны: Пробуждение силы" ($2,068 млрд) и "Мстители: Война бесконечности" ($2,048 млрд).
Таким образом, фильм уступает лишь "Аватару" Джеймса Кэмерона.
В мировой прокат картина вышла 24 апреля. Помимо общих кассовых сборов, фильм установил рекорд и в первый день проката в России.
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