Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния

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Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния

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Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера "Аэрофлота" рассказал о произошедшем.

Пожар начался после второго удара самолёта о землю, когда он садился. <...> Я видел вспышку белого цвета, — сообщил пассажир, отвечая на вопрос журналистов, был ли удар молнии, о котором ранее сообщили СМИ.

Кроме того, мужчина отметил работу бортпроводников, которые выводили людей из горящего воздушного судна.

Где было темно, где была самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей, помогали им спуститься на трап, — пояснил пассажир.

В результате трагедии, напомним, погибло 13 человек. Расследованием ЧП занимается Следственный комитет.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию с места событий.

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