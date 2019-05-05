Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния

Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера "Аэрофлота" рассказал о произошедшем.

— Пожар начался после второго удара самолёта о землю, когда он садился. <...> Я видел вспышку белого цвета, — сообщил пассажир, отвечая на вопрос журналистов, был ли удар молнии, о котором ранее сообщили СМИ.

Кроме того, мужчина отметил работу бортпроводников, которые выводили людей из горящего воздушного судна.

— Где было темно, где была самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей, помогали им спуститься на трап, — пояснил пассажир.

В результате трагедии, напомним, погибло 13 человек. Расследованием ЧП занимается Следственный комитет.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию с места событий.