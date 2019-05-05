Выдвиженец правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски одержал победу на выборах президента Северной Македонии, сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

Выборы проходили 5 мая с 7:00 до 19:00. Правом голоса обладали чуть более 1,8 миллиона граждан. В субботу прошло досрочное волеизъявление в дипломатических представительствах Северной Македонии за границей, тюрьмах и больницах.

— По результатам подсчёта 96,5% голосов Стево Пендаровски получил более 423 тысяч голосов, а Силяновска-Давкова немногим больше 368 тысяч. Стево Пендаровски — президент всех граждан Северной Македонии, — сказал Заев.

По его словам, с новым президентом Скопье скоро вступит в НАТО и начнёт переговоры о вступлении в Евросоюз.