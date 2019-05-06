Номерной знак с авто гитариста The Beatles будет выставлен на торги

Помимо этого, с молотка уйдёт также серия писем, написанных как самим музыкантом, так и его девушкой.

Номерной знак KMT 499C с автомобиля Aston Martin DB5, на котором некогда разъезжал гитарист легендарной группы The Beatles Джордж Харрисон, будет выставлен на аукцион в следующем месяце. Об этом сообщает агентство Press Association.

По легенде, номер был снял автомехаником дилерского центра Arnold G. Wilson Limited в городе Лидс в начале 1970-х во время замены номеров старого образца на новые, со светоотражающим эффектом. После этого знак долго висел на стене в мастерской, пока один из сотрудников не обменял его на пожизненную бесплатную стрижку у местного парикмахера, который впоследствии перепродал реликвию коллекционеру.

Судьба лицевого номерного знака была немного иной: он долгое время красовался на стене в пабе "Вишнёвое дерево" (The Cherry Tree) в том же самом городке Лидс. Однако до наших дней заведение не дожило, было снесено, судьба знака осталась неизвестной. А сам же Aston Martin был продан таинственному поклоннику музыканта из Хьюстона за £350 тыс. ($455 тыс.).

На торги также будут выставлены и другие памятные вещи легендарного битла, среди которых несколько личных писем, написанных им самим и его девушкой. Как сообщает аукционный дом Gardiner Houlgate, торги состоятся 12 и 13 июля в графстве Уилтшир.