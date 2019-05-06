Лавров примет участие в заседании Арктического совета в Финляндии

На встрече будут представлены достижения Арктического совета за последние два года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в сесии Арктического совета, которая состоится в Финляндии. На мероприятии министр встретится с государственным секретарём США Майклом Помпео, сообщает ТАСС.

На форуме также представят достижения Арктического совета за последние два года. После заседания председательство в совете перейдёт от Финляндии к Исландии.

Арктический совет является межправительственным форумом высокого уровня, который был создан Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией в 1996 году.

Главной темой на встрече Лаврова и Помпео будет ситуация в Венесуэле. Переговоры политиков будут проходить после встречи российского министра с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Москве.