В Совфеде прокомментировали Лайфу трагедию в Шереметьево

В верхней палате российского парламента подчеркнули, что на данный момент нужно уделить внимание таким вещам, как, например, работа с родственниками погибших.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Лайфом прокомментировал трагедию, произошедшую 5 мая с самолётом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево.

— Работает комиссия и со стороны президента, работают службы, которые обязаны разобраться и потом донести. И сегодня правоохранители докладывают, не знаю, насколько это достоверно, по погибшим, но в ближайшее время мы получим полный отчёт и информацию, что же всё-таки произошло: молния или какие другие вещи. Что сейчас можно — заняться родственниками и так далее, — указал сенатор.

Трагедия уже случилась, кто положено, те разберутся, к расследованию приступил Следственный комитет. Сейчас только соболезнования родным Член Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Напомним, сегодня вылетевший из Москвы в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку в аэропорту вылета — Шереметьево. При приземлении он вспыхнул, это попало на видео. Люди спасались по надувным трапам. В результате трагедии погибло не менее 13 человек из 78, спасены 37 человек, судьба ещё 28 остаётся неизвестной.

Лайф ведёт текстовую трансляцию событий.