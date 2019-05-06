Депутат Рады предложил "обезлюдить" Донбасс

Депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" Семён Семенченко разработал стратегию "победы" Киева в конфликте на востоке страны, для этого он предложил "обезлюдить" Донбасс.

По его словам, несмотря на сомнительное название стратегии, ничего "геноцидного в ней нет", поскольку она якобы подразумевает переманивание трудовых ресурсов с территорий ЛНР и ДНР на Украину.

Он также добавил, что всем жителям Украины, покинувшим свои дома из-за боевых действий, необходимо показать, что Незалежная в них нуждается. Уже после возвращения, по его словам, можно будет говорить о санкциях и ограничениях.