СК: При пожаре в самолёте "Аэрофлота" погиб 41 человек

В результате трагедии с самолётом "Аэрофлота", который загорелся при экстренной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек. Об этом сообщил журналистам в аэропорту представитель Следственного комитета России.

Напомним, сегодня лайнер "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. При приземлении он вспыхнул, это попало на видео. По словам одного из выживших пассажиров, в борт ударила молния.