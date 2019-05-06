СК: При пожаре в самолёте "Аэрофлота" погиб 41 человек

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СК: При пожаре в самолёте "Аэрофлота" погиб 41 человек

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

В результате трагедии с самолётом "Аэрофлота", который загорелся при экстренной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек. Об этом сообщил журналистам в аэропорту представитель Следственного комитета России.

Напомним, сегодня лайнер "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. При приземлении он вспыхнул, это попало на видео. По словам одного из выживших пассажиров, в борт ударила молния.

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