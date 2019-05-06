Военные Венесуэлы сожгли письмо от Гуайдо

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Военные Венесуэлы сожгли письмо от Гуайдо

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Фото: © Flickr/The Corbett

Как отмечалось ранее, лидер оппозиции был уверен, что армия перейдёт на его сторону.

Военные Венесуэлы сожгли письмо лидера оппозиции Хуана Гуайдо, видеозапись публикует Telesur.

В ролике с надписью "Военные Венесуэлы отвергают письмо Гуайдо" военные получают бумагу от некого мужчины. Не читая, сотрудники вооружённых сил сжигают документ. Один из них заявляет, что военные не предатели и их нельзя купить.

Напомним, 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо предпринял попытку госпереворота в Венесуэле. Позднее он признал провал операции, сославшись на то, что ожидал, что большее число военных перейдёт на его сторону.

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