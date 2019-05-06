Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения, также у пациентов есть множественные травмы, указала она.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате трагедии с самолётом авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. По её словам, сейчас госпитализированы шесть раненых.

— Четыре человека — в Институт хирургии им. Вишневского: двое тяжёлых находятся в отделении реанимации, третий пациент в состоянии между средней тяжести и тяжёлым тоже в реанимации, и пациент средней степени тяжести — в обычном отделении, — пояснила Скворцова.

По словам главы ведомства, тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в том числе туловища, рук, ног.

Одна пациентка находится в Институте Вишневского с ожогами 15–18 процентов поверхности тела и также с множественными травмами.

— Руководитель ведущего ожогового центра профессор [Андрей] Алексеев сейчас на рабочем месте, он находится со мной на связи, в полном объёме больные обследованы, лечение проводится, — указала Скворцова.

Также, по ее словам, одна женщина находится в Институте Склифосовского в состоянии между среднетяжёлым и тяжёлым — ожоги около 15 процентов тела, прежде всего спина и верхние конечности.

— Один пациент поступил с подозрением на острый инфаркт миокарда, сейчас проходит обследование. Мы ждём результаты теста. Кроме того, за помощью обратились 14 пострадавших, один из них — мальчик 16 лет. Все с разными реакциями на стресс. Работают 38 психологов МЧС и команда психологов из Института Сербского во главе с директором, — подчеркнула специалист.

По данным Скворцовой, машины скорой приехали на место ЧП быстро, их было 24. В основном это были машины скорой Московской области. Кроме того, приехали бригады медицины катастроф Москвы, два вертолёта тоже сразу были на месте, указала она.

— Медицина сработала мгновенно. Больные, находящиеся сейчас в Институте Вишневского, сначала были доставлены в Химки и Красногорск, а оттуда были транспортированы в ведущие учреждения страны, — резюмировала глава ведомства.

Напомним, сегодня лайнер "Аэрофлота", который вылетел из Москвы в Мурманск, запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. При посадке он вспыхнул, это попало на видео. По словам одного из выживших, в борт ударила молния.

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