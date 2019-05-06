Опубликован список выживших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолёта

В аэропорту Шереметьево журналистам раздали список выживших и госпитализированных пассажиров рейса Москва — Мурманск, загоревшегося во время посадки в аэропорту Шереметьево.

По данным перевозчика, с борта лайнера сошли 33 пассажира, пятеро из которых были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Аналогичный документ выдали журналистам Лайфа в аэропорту.

Как рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, во время пожара на борту погиб 41 человек. Лайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил экстренную посадку вскоре после взлёта. При посадке он загорелся, как рассказал один из пассажиров, до этого в самолёт ударила молния.