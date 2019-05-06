В Мурманской области объявлен трёхдневный траур после трагедии с самолётом

Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей.

Трехднёвный траур объявили в Мурманской области после трагедии с самолётом, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом заявил врио губернатора региона Андрей Чибис.

По его словам, семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие — по 500 тысяч рублей.

Напомним, сегодня самолёт "Аэрофлота", который вылетел в Мурманск из Москвы, экстренно сел в аэропорту вылета спустя почти полчаса после взлёта. При посадке он вспыхнул, это попало на видео.

В результате погиб 41 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о состоянии выживших.