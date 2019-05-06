Ространснадзор внепланово проверит Шереметьево и "Аэрофлот" после трагедии

Ространснадзор осуществит внеплановую проверку московского аэропорта Шереметьево, авиакомпании "Аэрофлот" и Госкорпорации по ОРВД после трагедии с самолётом SSJ-100, сообщает пресс-служба ведомства.

— Принято решение о проведении... трёх внеплановых проверок. Ведомство проверит ПАО "Аэрофлот", самолёт которого совершил аварийную посадку, АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ..., — разъясняется в сообщении.

Во время пожара на борту погиб 41 человек. Лайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил посадку вскоре после взлёта. В результате он загорелся, как рассказал один из пассажиров, до этого в борт ударила молния. СМИ сообщали, что у самолёта при повторной попытке посадки отказала автоматика.