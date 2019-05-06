Депутат Госдумы предложил ограничить полёты SSJ-100

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Депутат Госдумы предложил ограничить полёты SSJ-100

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Зампредседателя Комитета по контролю и регламенту обратился с требованием приостановить эксплуатацию до окончания расследования.

Депутат Государственной думы и заместитель председателя Комитета по контролю и регламенту Михаил Романов обратился к руководителю Росавиации Александру Нерадько с требованием рассмотреть вопрос об ограничении эксплуатации самолётов SSJ-100 в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сразу же после инцидента я обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос — приостановить в России эксплуатацию самолётов Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования в Шереметьево, — рассказал Романов.

Напомним, во время пожара на борту погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся.

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