Истребители России девять раз за неделю поднимались к границам

За неделю российские истребители были вынуждены подняться в воздух девять раз, чтобы не допустить нарушения границ России. Данные сведения Минобороны публикует газета "Красная звезда".
Воздушная разведка осуществлялась 26 летательными аппаратами. Как сообщает газета, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
По сведениям газеты ВС РФ, за прошедшую неделю авиация России выполнила 299 лётных смен на 83 аэродромах.
В конце апреля российская авиация поднималась на перехват всего дважды за неделю.
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