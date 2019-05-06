Два друга погибли в загоревшейся после ДТП машине в Подмосковье

Двое друзей навеселе ехали домой со дня рождения одного из них на арендованном автомобиле "Мерседес-Бенц", но в какой-то момент водитель не справился с управлением, машина на полном ходу врезалась в знак "Я люблю Видное" на въезде в город и загорелась. Последние кадры их заезда сняли очевидцы событий.

Трагедия произошла 5 мая в районе 01:00 на проспекте Ленинского Комсомола. На одной из видеозаписей, размещённых в социальных сетях, показаны кадры видеорегистратора автомобиля, мимо которого на большой скорости пролетел тот самый "мерседес".

На следующей записи тот же самый внедорожник уже лежит перевёрнутый на обочине, полностью охваченный пламенем. По словам очевидцев, на перекрёстке водитель потерял управление, автомобиль перепрыгнул кольцо, врезался в знак и от него отлетел в столб.

От сильного удара о столб провод, подающий питание троллейбусам, оборвался и упал на автомобиль, который вспыхнул в ту же секунду.

Прямо напротив места аварии находилась пожарная часть, уже через четыре минуты расчёт занимался тушением огня, но мужчины 31 и 32 лет, находившиеся в салоне, погибли на месте.

В распоряжении Лайфа нет официальных комментариев от представителей правоохранительных органов относительно случившегося.