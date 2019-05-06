Брат экс-президента Алжира обвиняется в заговоре против власти

Ему и двум бывшим руководителям разведслужб страны грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Брату бывшего президента Алжира Саиду Бутефлике, который длительное время был советником главы государства, и двум бывшим руководителям разведслужб страны были предъявлены обвинения в "заговоре против государственной власти" и "нанесении ущерба авторитету армии". Об этом сообщает AFP.

4 мая брат бывшего президента Алжира, бывший координатор служб безопасности Атман Тартаг и экс-руководитель Департамента разведки Мохаммед Медьен были арестованы. Исходя из Кодекса военной юстиции Алжира, обвиняемым грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

Акции протеста против несменяемости власти начались в Алжире несколько месяцев назад. В итоге народ добился роспуска Правительства Алжира, а президент Азиз Бутефлика отказался в пятый раз идти на выборы и подал в отставку.