СМИ: В результате трагедии в Шереметьево погиб гражданин США

Читайте также

СМИ: В результате трагедии в Шереметьево погиб гражданин США

833

Фото: © Instagram/prooren56

Американец был на борту загоревшегося при аварийном приземлении самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

— В списке погибших пассажиров есть Джереми Брукс. У него гражданство США, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево при экстренной посадке загорелся самолёт компании "Аэрофлот". Погиб 41 человек, включая одного бортпроводника, до последнего спасавшего людей из хвоста самолёта. Лайф публиковал списки погибших и выживших, а также видео трагедии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×