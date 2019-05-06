СМИ: В результате трагедии в Шереметьево погиб гражданин США

Американец был на борту загоревшегося при аварийном приземлении самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

— В списке погибших пассажиров есть Джереми Брукс. У него гражданство США, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево при экстренной посадке загорелся самолёт компании "Аэрофлот". Погиб 41 человек, включая одного бортпроводника, до последнего спасавшего людей из хвоста самолёта. Лайф публиковал списки погибших и выживших, а также видео трагедии.