Председатель штаба Зеленского сообщил о продолжении курса Порошенко

По его словам, на протяжении всей предвыборной кампании они не раз заявляли об этом.

Председатель штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш сообщил в эфире телеканала NewsOne о намерении новой администрации продолжить курс Петра Порошенко.

По словам Юраша, на протяжении всей предвыборной кампании в штабе не раз заявляли, что страна продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

— Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Этот вопрос озвучивался множество раз и лично Зеленским, и всем спектром экспертов. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был всё время озвучен, с начала кампании и до сего момента, — заявил представитель.

Юраш добавил, что в настоящий момент штаб ведёт активную подготовку внешней политики в первые дни вступления на должность главы государства. Однако он не конкретизировал, какие действия предложит Зеленский.

Ранее избранный президент заявлял, что не намерен становиться "классическим политиком", и сказал, что хочет показать нестандартный подход к управлению страной.