СМИ: Минтруд хочет отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Планируется, что к 2020 году россияне смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме.

Минтруд России планирует отменить бумажные сертификаты на материнский капитал и вместо этого заносить сведения о претендующих в специальный реестр. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Скляр газете "Известия".

Планируется, что новоиспечённым родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчётности.

— Их право на капитал занесут в специальный реестр, а если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ, — приводит слова Скляра издание.

Более того, пресс-служба министерства рассказала, что ко второму кварталу 2020 года в ведомственные порядки и приказы внесут изменения, после которых граждане смогут получать услуги "полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде".

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения на трату материнского капитала.