СМИ: Минтруд хочет отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Минтруд России планирует отменить бумажные сертификаты на материнский капитал и вместо этого заносить сведения о претендующих в специальный реестр. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Скляр газете "Известия".
Планируется, что новоиспечённым родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчётности.
— Их право на капитал занесут в специальный реестр, а если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ, — приводит слова Скляра издание.
Более того, пресс-служба министерства рассказала, что ко второму кварталу 2020 года в ведомственные порядки и приказы внесут изменения, после которых граждане смогут получать услуги "полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде".
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения на трату материнского капитала.
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