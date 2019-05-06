36 человек четыре часа провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе

Прибывшие на место пожарные развернули внизу большой надувной матрас — на случай, если кто-нибудь выпадет из своего кресла или сорвётся при спасении.

Посетители парка аттракционов в аргентинской провинции Сан-Хуан в течение нескольких часов были вынуждены буквально висеть в воздухе вверх ногами на сломавшемся аттракционе. Об этом сообщает портал El Sanrafaelino.

Аттракцион со звучным названием "Молот" в местном парке развлечений сломался буквально в первые секунды после начала заезда, как раз в тот момент, когда кресла с посетителями находились в самой высокой точке, выше 10 метров над землёй.

Всего в подвешенном состоянии оказалось 36 человек, некоторые находились вниз головой. В таком положении им пришлось ожидать помощи в течение четырёх часов.

Прибывшие на место пожарные развернули внизу большой надувной матрас — на случай, если кто-нибудь выпадет из своего кресла или сорвётся при спасении — и при помощи раздвижной лестницы начали эвакуацию. Позже им на помощь прибыли ещё два крана от местной строительной компании.

Сотрудники контролирующих органов инициировали проверку документации парка развлечений и наличия у него соответствующей лицензии, все материалы будут переданы в суд.