Трамп пригрозил палестинцам "страданиями" за обстрелы Израиля

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям сектора Газа и заявил, что если они не прекратят обстрелы Израиля, то это принесёт им "одни страдания". Он призвал стороны к мирному процессу.

— Для жителей Газы — эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме ещё больших страданий, остановите насилие и двигайтесь к миру — это возможно, — написал Трамп в "Твиттере"

Также американский лидер отметил, что США полностью поддерживают Израиль в стремлении "защитить граждан" от массированных ракетных обстрелов со стороны групп ХАМАС и "Исламский джихад", регулярно проводимых вдоль границы.

Обострение конфликта в регионе произошло 4 мая, когда радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 400 ракет, часть из которых была перехвачена системой ПВО "Железный купол", не обошлось без жертв. Израиль ответил массированным ударом, поразив более 200 военных объектов в Газе, в результате чего погибло как минимум девять человек.