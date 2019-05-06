Из-за взрыва на химзаводе в Иллинойсе погибло три человека

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Из-за взрыва на химзаводе в Иллинойсе погибло три человека

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Фото: © Flickr / Alexey Varnikov

Один из пострадавших умер в больнице, на месте взрыва обнаружили тела ещё двух.

В результате взрыва в пятницу на химзаводе в Уокигане, штат Иллинойс, погибло три человека, сообщил начальник городской пожарной службы Стивен Лензи агентству Associated Press.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва пострадало четыре человека, ещё трое были объявлены пропавшими без вести. Один из пострадавших умер в больнице, на месте взрыва обнаружили тела ещё двух. Продолжаются поиски.

Фабрика AB Speciality Silicones занималась производством пластика и веществ с содержанием кремния. Взрыв повредил пять зданий, общая сумма ущерба оценивается в один миллион долларов.

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