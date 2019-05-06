Россия и США могут возобновить совместные учения пограничников в Тихом океане

Прошлый опыт общей работы дал неплохой результат, что привело к значительному снижению браконьерской активности.

О перспективах возобновления совместных тренировок российских и американских пограничников на участке общей границы в Тихом океане сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району после встречи представителей ведомств в Анкоридже, США.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи был разработан проект плана согласованных действий между российскими пограничниками и Береговой охраной США на 2020 год.

Помимо этого стороны договорились "рассмотреть возможность" проведения совместных тренировок кораблей вдоль морских границ двух стран.

В управлении отметили, что прошлый опыт совместной работы дал неплохой результат, что привело к значительному снижению браконьерской активности в северной части Тихого океана.