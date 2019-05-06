Угрозы Трампа могут стать причиной отмены нового раунда переговоров с Китаем

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Угрозы Трампа могут стать причиной отмены нового раунда переговоров с Китаем

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Фото: © Flickr / Jc Olivera

В КНР были неприятно удивлены заявлением лидера США и в качестве предостережения хотят отменить новый раунд торговых консультаций.

Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США из-за угроз Дональда Трампа повысить пошлины на товары из КНР до 25%, сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры были запланированы на текущую неделю в Вашингтоне, однако сейчас они находятся под угрозой срыва. По данным источников издания, Китай был неприятно удивлен заявлением Трампа. Рассматривается вопрос об отмене поездки делегации из КНР в качестве предостережения лидеру США.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что собирается увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10 до 25%.

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