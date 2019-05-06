США "дали сигнал" Ирану, направив к его берегам авианосец и бомбардировщики

По словам американских чиновников, такой шаг стал ответом на ряд "беспокоящих сообщений" из региона.

США намерены "подать сигнал" властям Ирана, для чего отправили ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и бомбардировщики к иранскому побережью, следует из распространённого заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

— [Мы хотим] послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы, — говорится в сообщении.

В документе сказано, что такой шаг американское правительство предприняло в ответ на "целый ряд беспокоящих" сигналов и угроз. Также отмечается, что США "не стремятся" к войне с Ираном, но готовы ответить на любое нападение — будь то различные организации, Корпус стражей исламской революции или регулярные войска.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США приняли решение признать КСИР (элитные части Вооружённых сил Ирана) экстремистской организацией. Глава МИД Ирана написал письмо президенту страны с призывом дать аналогичный ответ. По данным СМИ, ВС США уже внесены Высшим советом нацбезопасности (ВСНБ) республики в перечень террористических организаций.