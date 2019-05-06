В Шереметьево возобновили вылет рейсов в Мурманск

Сейчас объявлена регистрация на рейс, отправление которого запланировано на 7:15.

Шереметьево возобновило вылет рейсов из Москвы в Мурманск после трагедии с самолётом Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота". Об этом свидетельствует онлайн-табло в аэропорту.

Сейчас объявлена регистрация на рейс до Мурманска, вылет которого запланирован на 7:15. Как рассказал РИА "Новости" представитель воздушной гавани, два самолёта уже летят в Мурманск.

Накануне вечером в аэропортах столицы были задержаны или отменены более 100 рейсов на фоне происшествия с SSJ-100 в Шереметьево.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве при экстренной посадке вспыхнул самолёт компании "Аэрофлот". Погиб 41 человек, включая бортпроводника, до последнего спасавшего людей из хвоста самолёта. Лайф публиковал списки погибших и выживших, а также видео трагедии.