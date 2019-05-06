Помпео заявил, что КНДР выпустила ракеты из-за визита Ким Чен Ына в Россию

Однако он выразил уверенность, что переговоры по денуклеаризации КНДР продолжатся.

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил запустить ракеты после встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 25 апреля во Владивостоке. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу CBS.

— Вы видели, как это произошло сразу после его визита в Россию. Сразу после разговора с Владимиром Путиным он принял решение предпринять эти действия, — сказал он.

Помпео уточнил, что США ещё не решили, как реагировать на ракетные запуски, но уверены, что переговоры по денуклеаризации КНДР продолжатся. По мнению Дональда Трампа, заключение соглашения будет способствовать экономической выгоде.

Ранее Лайф сообщал, что ракетные испытания проводил лично Ким Чен Ын. После запуска в Южной Корее было созвано экстренное совещание службы безопасности.