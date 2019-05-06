Boeing обнаружила проблемы в лайнерах 737 MAX ещё год назад, но скрывала их

В руководстве компании Boeing знали о проблемах с безопасностью управления лайнерами серии 737 MAX ещё за год до крушения самолёта такого типа в Индонезии в ноябре 2018 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что после той катастрофы, унёсшей жизни 189 человек, представители компании дали лишь "частичные и непоследовательные объяснения" случившегося некоторым авиакомпаниям и пилотам.

Когда же спустя пять месяцев, 10 марта 2019 года, потерпел крушение лайнер "Эфиопских авиалиний", на борту которого находилось 157 человек, представители компании начали чуть более открыто делиться комментариями — вероятно, понимая, что правда всё равно вскроется.

Как сообщает издание, представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США выразили свою встревоженность этой ситуацией, которая явно не идёт на пользу имиджу компании и может привести к затруднениям при сертификации лайнера.

Ранее Лайф рассказывал, что компания Boeing провела дополнительную серию испытаний обновлённого ПО для лайнеров 737 MAX перед государственной сертификацией.