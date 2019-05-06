Депутат Рады заявил, что без "мовы" Украина не будет отличаться от Брянска

Также политик поднял вопрос об упрощённом получении российского гражданства для жителей Донбасса.

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности депутат Николай Княжицкий заявил, что Незалежная не будет отличаться от Брянской области, если в ней не будет развиваться украинский язык. Об этом он рассказал в интервью Четвёртому каналу.

— Да, политических украинцев разного происхождения, но людей, которые объединены единой "мовой", людей, которые уважают единые традиции, и если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать, — сказал он.

Он заявил, что "Украина — это государство украинцев".

Княжицкий также поднял вопрос о выдаче российских паспортов в Донбассе. Политик видит в этом защиту русскоязычного населения Россией. По этой причине необходимо заставлять украинцев говорить на национальном языке.

— Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка, — сказал он.

Напомним, ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.