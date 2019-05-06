В Забайкалье назвали размер ущерба от пожаров сельскому хозяйству

Владимир Путин уже подписал указ о предоставлении средств из федерального бюджета для выплаты компенсации.

В Минсельхозе Забайкальского края завершился приём документов на оказание помощи пострадавшим из-за природных пожаров, сообщается на сайте ведомства.

— Пятого мая все документы были отправлены в Министерство сельского хозяйства РФ, где будет дана экспертная оценка. Затем Правительство России вынесет соответствующее решение, и в Забайкальский край из резервного фонда будут перечислены средства, которые распределят по хозяйствам в зависимости от прямых понесённых затрат, — сказано в сообщении.

Ущерб агропромышленному комплексу от пожаров составил 822 миллиона 304 тысячи рублей.

Кроме того, в результате пожара погибли 1979 голов крупного рогатого скота, 14 569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиньи, 1895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов. Огонь уничтожил 10 636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 кубометра древесины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении средств из федерального бюджета для выплаты компенсации производителям до 15 июня.

Ранее Лайф опубликовал репортаж об обширном пожаре в Забайкальском крае. В огне сгорело сразу несколько деревень, их жители отказались покидать земли своих предков.