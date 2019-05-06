Палестина и Израиль договорились о перемирии

Израиль и Палестина при посредничестве Египта смогли договориться о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, сразу два палестинских чиновника сообщили, что соглашение о прекращении огня начнёт действовать в понедельник в 04:30 (совпадает с мск).

Отмечается, что официального подтверждения от представителей Израиля пока не поступало, однако, по данным израильских военных, с указанного времени не было зафиксировано ни одного пуска ракет.

Конфликт в секторе Газа обострился 4 мая, с тех пор радикалы выпустили по территории Израиля более 600 ракет, около 150 из которых были сбиты системой ПВО "Железный купол".

В результате обстрелов погибло четверо израильтян, ещё несколько погибли. Израильская армия ответила на это массированным ударом по более чем 300 объектам, принадлежащим группировке ХАМАС, в результате погибло как минимум девять палестинцев.