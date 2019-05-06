СМИ Запада видят Меркель новым председателем Еврокомиссии

Её кандидатуру также поддерживают многие политики, в том числе и нынешний глава Жан-Клод Юнкер.

Во главе Европейской комиссии должна быть сильная личность, которая способна на равных общаться и с президентом России, и с лидером США. Лучше всего для этой роли подходит канцлер Германии Ангела Меркель, считает швейцарское издание Neu Zürcher Zeitung.

— Глава ФРГ в роли наблюдателя на стороне главы Еврокомиссии или же глава Еврокомиссии в будущем? Почему бы и нет, — пишет автор статьи.

Более того, кандидатуру Меркель поддерживают многие европейские политики, в том числе и нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее бывший глава МИД ФРГ предположил, что канцлер может досрочно покинуть свой пост. Сама Меркель сообщала, что не собирается участвовать в предстоящих выборах в 2021 году.